Vụ xe bán tải "tung hoành" trên bãi biển: Vì sao xử lý tội gây rối?

Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội Gây rối trật tự công cộng. Ông Cường là người điều khiển ô tô bán tải chạy trên bãi biển thành phố Tuy Hòa, bấm còi inh ỏi gây náo loạn, hoang mang, lo sợ cho những người tắm biển chiều 31/5.

Ô tô do ông Cường điều khiển lao vào khu vực bãi tắm, gây hoảng sợ cho nhiều người (Ảnh cắt từ clip).

Bình luận về các quyết định tố tụng của Công an tỉnh Phú Yên, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng đây là động thái thể hiện sự quyết liệt của cơ quan điều tra nhằm nghiêm trị những hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm tới an ninh trật tự xã hội cũng như tiềm ẩn nguy hiểm với sức khỏe, tính mạng của người dân.

Dưới góc độ pháp lý, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Về tình tiết "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội", hiện chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn về việc áp dụng quy định này. Tuy nhiên, có thể tham khảo quy định mang tính hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đối với hành vi gây rối trật tự công cộng "gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, tình tiết "gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định này có thể áp dụng khi xảy ra các hậu quả như cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hay thiệt hại từ nghiêm trọng trở lên về tài sản, sức khỏe, tính mạng người khác.

Ngoài ra, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội... Trong các trường hợp này, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không.

Bị can Phạm Ngọc Cường (Ảnh: Minh Hằng).

Đối với trường hợp trên, theo luật sư nhìn nhận, ông Cường biết rõ bãi tắm là nơi đông người và không được phép điều khiển phương tiện di chuyển trong khu vực này. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình lao xe vào, thậm chí bấm còi inh ỏi gây nguy hiểm, hoang mang, hoảng sợ cho người dân. Không những vậy, hành vi của ông Cường còn bị ghi lại và đăng tải lên mạng, gây bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.

Đây là hành vi đã cản trở hoạt động bình thường của người dân tại bãi tắm, xảy ra tại nơi công cộng, có đông người đang thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, gây hoang mang, lo sợ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cũng như tạo ra dư luận xấu trên không gian mạng. Bởi vậy, có cơ sở để cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự ông Cường về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đồng thời đánh giá về những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ (nếu có) của tài xế Cường theo các Điều 51, 52 Bộ luật Hình sự 2015. Trong trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên theo Điều 51 và không có thêm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52, Tòa án có thể căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 để xem xét đưa ra mức án dưới khung hình phạt mà người này có thể bị truy tố.