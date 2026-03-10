Công an bắt vụ đánh bạc qua ứng dụng Telegram

Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền lớn.

Các trinh sát hình sự đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Hoanh (SN 1985) thực hiện hành vi mua bán số đề thông qua ứng dụng Telegram tại nhà ở phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi). Vào thời điểm đó, cảnh sát xác định Hoanh đã bán số đề cho nhiều người với số tiền gần 36 triệu đồng.

Tang vật được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Tại xã An Phú, cảnh sát cũng bắt quả tang Phùng Thị Lệ Sang (SN 1984) có hành vi bán số đề với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt Phạm Công Thành (trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) khi đối tượng này đang tổng hợp tịch đề trong ngày. Số tiền đối tượng Phạm Công Thành thu được từ bán số đề lên đến 328 triệu đồng.

Trong đường dây đánh bạc của Phạm Công Thành còn có Trương Thị Anh Thy (SN 1972, trú tại phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi). Đối tượng này tham gia bán số đề sau đó chuyển cho Phạm Công Thành với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi ngày.