Cảnh sát chặn bắt đối tượng truy nã chạy trốn trong đêm

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), đối tượng Lê Thanh Tiến (24 tuổi, trú tại phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị bắt giữ khi đang chạy trốn trong đêm.

Đêm 14/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin Lê Thanh Tiến, đối tượng bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã, đang chạy trốn về hướng tỉnh Quảng Ngãi.

Lê Thanh Tiến bị cảnh sát bắt giữ khi đối tượng này đang chạy trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Cảnh sát giao thông cùng lực lượng hình sự của Công an tỉnh Quảng Ngãi lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông.

Khoảng 1h ngày 15/12, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển trên tuyến đường từ xã Đăk Hà về phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Cảnh sát xác định nam thanh niên này chính là Lê Thanh Tiến nên đã bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Lê Thanh Tiến bị Công an tỉnh Gia Lai truy tố về tội Bắt giữ người trái pháp luật và tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Tiến.