Công an TPHCM bắt 3 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ

Ngày 1/6, Công an TPHCM đã bắt giữ thành công 3 người quốc tịch Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế do sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Ba người bị bắt giữ gồm: Jeong Ki won (SN 1974), Park Jaih Yung (SN 1983) và Jang Woo Jin (SN 1980).

Theo cơ quan công an, họ nhập cảnh, hoạt động tại Việt Nam dưới vỏ bọc là nhà đầu tư, chuyên gia người nước ngoài được một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú.

Jang Woo Jin bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hồ sơ truy nã của Interpol cho thấy, tại Việt Nam, họ tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi "Slot" trên Internet để kiếm tiền.

Nhóm này làm việc chung, liên lạc qua ứng dụng Telegram và cài đặt chế độ tự xóa tin nhắn trong ngày nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi sang Việt Nam, họ không ở tại địa chỉ khai báo lúc nhập cảnh mà lẩn trốn tại nhiều khu vực ở TPHCM gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy bắt.

Park Jaih Yung trong đường dây đánh bạc, cá cược online bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua theo dõi, ngày 22/5, lực lượng trinh sát đã phát hiện, bắt giữ thành công 3 người đàn ông trên, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan hành vi phạm pháp.

Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 3 người trên cho phía Hàn Quốc qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.