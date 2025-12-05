Bắt giữ nhóm người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ

Tối 4/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế, cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để di lý về nước.

Các đối tượng bị công an bắt giữ gồm: Choi Minsu (SN 1999), Choi Jinwoo (SN 2000) và Seo Jaeseok (SN 1997). Đây là nhóm đối tượng bị Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) truy nã đỏ theo yêu cầu của Hàn Quốc với các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm, mua bán người.

Ba đối tượng người Hàn Quốc bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, 3 đối tượng trên điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại khu phức hợp Bavet (giáp biên giới Campuchia và Việt Nam), sử dụng công nghệ Deepfake giả danh phụ nữ tiếp cận nhiều nạn nhân nam giới.

Sau khi tạo dựng lòng tin, bọn chúng dụ dỗ tham gia “nhiệm vụ du lịch có trả phí” với cam kết tài trợ chi phí ăn ở, vé máy bay và hoàn tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khi dụ dỗ thành công, bọn chúng đưa nạn nhân sang Việt Nam hoặc Thái Lan, nhóm này tiếp tục dụ dỗ sang Campuchia.

Tại đây bọn chúng tịch thu hộ chiếu, giam giữ và cưỡng ép các nạn nhân học “kịch bản lừa đảo” để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Từ tháng 8 đến tháng 12/2024, đường dây đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD.

Giữa tháng 10, khi nắm thông tin các đối tượng chạy trốn từ Campuchia sang Việt Nam và đang lẩn trốn tại Đà Nẵng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh và phát hiện cả 3 đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường An Hải.

Ngày 28/10, lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải tổ chức bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, cả 3 khai nhận chính là đối tượng bị Interpol truy nã. Theo pháp luật Hàn Quốc, hình phạt cao nhất với hành vi của nhóm này có thể lên đến tù chung thân.