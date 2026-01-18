Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng bị bàn giao gồm Zhang Zhen (39 tuổi) và Li Dawei (37 tuổi), đều bị xác định là đối tượng phạm tội nguy hiểm và đã bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã trước đó.

Theo hồ sơ truy nã của Công an TP Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2021, Zhang Zhen cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo bằng cách liên hệ chủ bất động sản để lấy nguồn nhà ở, sau đó tìm “người mua giả” không có khả năng mua và hướng dẫn chủ sở hữu thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Nhóm này tiếp tục lấy thư cam kết vay vốn thông qua trung gian cho vay, đồng thời trả trước 30% để tạo lòng tin. Sau khi sang tên tài sản, Zhang Zhen và đồng phạm bị cáo buộc nhanh chóng thế chấp bất động sản cho các công ty cho vay và từ chối thanh toán phần tiền còn lại.

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo 26 nạn nhân, với số tiền chiếm đoạt 21,1527 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 80 tỷ đồng).

Đối với Li Dawei, theo hồ sơ truy nã của Công an TP Chiết Giang (tỉnh Quảng Đông), đối tượng này bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền bất hợp pháp cho các nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lợi.

Li Dawei được cho đã cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp, sau đó dùng tiền mua vàng, rồi đổi vàng lấy tiền điện tử, hưởng mức hoa hồng 30%, với khoản thu lợi rất lớn.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, nhằm trốn tránh sự truy bắt của phía Trung Quốc, 2 đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam nhưng đã bị phát hiện, bắt giữ và bàn giao theo quy định.