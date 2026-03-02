Con trai chủ quán hải sản khai lý do tạt sơn tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 2/3, Công an phường Tân Hưng, TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý Gia Cốp (SN 1994, ngụ phường Rạch Ông) về hành vi tạt sơn vào cửa tiệm vàng trên địa bàn.

Gia Cốp tạt sơn vào cửa tiệm vàng ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Gia Cốp khai khoảng 3h ngày 1/3, anh ta mang theo sơn đến tạt vào cửa tiệm vàng của ông P.N.C. (SN 1986, ngụ phường Tân Hưng). Sau khi thực hiện hành vi, nghi phạm rời khỏi hiện trường và bị Công an phường Tân Hưng điều tra, bắt giữ.

Bước đầu, Gia Cốp khai không quen biết, không có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng. Nghi phạm cho rằng hành vi tạt sơn là bộc phát nhất thời.

Theo lời khai, cha của Gia Cốp bán hải sản gần tiệm vàng của ông C.. Nam thanh niên biết cha mình thường mua vàng tại đây, nhưng do chủ tiệm không mua hải sản ở quán của gia đình nên nảy sinh ý định tạt sơn.

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/3, ông P.N.C. phát hiện cửa tiệm vàng của gia đình bị tạt sơn. Kiểm tra dữ liệu từ camera giám sát, ông xác định một thanh niên đã thực hiện hành vi này.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng mời ông C. lên làm việc, xác minh thông tin. Bị hại cho biết không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, xác định Gia Cốp là người liên quan và tổ chức truy xét.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.