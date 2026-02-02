Nhà hàng vừa khai trương đã bị tạt sơn lúc rạng sáng

Ngày 2/2, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.T. (53 tuổi, trú cùng phường) về việc căn hộ kiêm nhà hàng của gia đình bị kẻ xấu tạt sơn, gây hư hỏng tài sản. UBND phường đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo trình báo, khoảng 1h30 ngày 30/1, hai người đàn ông đi xe máy dừng trước nhà bà T. (lô 12 đường Lê Đức Thọ nối dài, phường Quy Nhơn), mang theo thùng sơn rồi tạt vào vỉa hè, nền nhà và hệ thống cửa kính trước khi rời đi.

Hiện trường vụ tạt sơn vào nhà hàng của bà P.T.T. (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Sáng cùng ngày, gia đình bà T. phát hiện khu vực trước nhà bị sơn bôi bẩn, nhiều cửa kính hư hỏng. Gia đình phải thuê người dọn dẹp, lau rửa để đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Bà T. cho biết gia đình không có mâu thuẫn hay tranh chấp với bất kỳ ai, cũng không liên quan đến vay mượn, nợ nần. Nhà hàng ăn uống của gia đình vừa được khai trương vào ngày 29/1 thì rạng sáng hôm sau xảy ra sự việc.

Đối tượng lạ mặt tạt sơn vào nhà bà T. lúc rạng sáng, ngay sau ngày khai trương (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

“Gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng. Mong cơ quan công an sớm điều tra, xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi chính đáng, giúp chúng tôi yên tâm làm ăn, sinh sống”, bà T. chia sẻ.