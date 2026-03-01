Bắt khẩn cấp thanh niên tạt sơn tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 1/3, Công an phường Tân Hưng, TPHCM, đang lấy lời khai Gia Cốp (SN 1994, ngụ phường Rạch Ông) để điều tra về hành vi tạt sơn vào tiệm vàng trên địa bàn.

Thanh niên tạt sơn vào cửa cuốn tiệm vàng ở TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 7h cùng ngày, anh P.N.C. (SN 1986) phát hiện cửa tiệm vàng của gia đình bị tạt sơn. Kiểm tra dữ liệu từ camera giám sát, anh xác định một thanh niên đã thực hiện hành vi này.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng mời anh C. lên làm việc, xác minh thông tin. Bị hại cho biết không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, xác định Gia Cốp là người liên quan và tổ chức truy xét.

Công an phường Tân Hưng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cảnh sát yêu cầu đối tượng lau vết sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera giám sát, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.