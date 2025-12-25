Con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng ở Tây Ninh

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra, bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1964). Trước đó, bà Bảy đến công an trình báo bị mất tiền và vàng với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Số tài sản Tuấn trộm của mẹ vợ (Ảnh: CTV).

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc xác minh, điều tra và bắt giữ Trần Ngọc Anh Tuấn (SN1988, con rể bà Bảy).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai do thường xuyên đến nhà mẹ vợ nên biết bà Bảy cất giữ tiền và vàng trong tủ nhôm gắn trên tường phòng ngủ. Lợi dụng thời điểm bà Bảy và chồng vắng nhà, không khóa cửa, Tuấn đã đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản gồm nhẫn vàng, vòng tay, lắc tay, dây chuyền với tổng trị giá gần 446 triệu đồng, cùng 155 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Theo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các vụ việc chủ yếu là lợi dụng sự mất cảnh giác, lơ là trong việc quản lý tài sản của người dân; thậm chí có trường hợp thủ phạm là người thân trong gia đình.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản, cất giữ tài sản an toàn, đóng cửa cẩn thận khi ra ngoài. Việc phòng ngừa trộm cắp cần được thực hiện nghiêm túc, kể cả đối với người thân quen trong gia đình.