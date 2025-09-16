Bắt nghi phạm cạy cốp xe, trộm tài sản trước trường học ở TPHCM

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Lê Ngọc Tính (SN 1990, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an bắt giữ Lê Ngọc Tính (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sáng 12/9, trực ban Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.O. (SN 1986, ngụ phường Tân Mỹ) về việc bị kẻ xấu cạy cốp xe trước cổng trường học trên đường Phan Huy Thực, lấy đi túi xách màu đen bên trong chứa giấy tờ tùy thân, 2 triệu đồng tiền mặt, 300 USD, tai nghe cùng chiếc iPhone 16.

Vào cuộc điều tra, công an phường chia nhiều mũi truy xét, bắt giữ nghi phạm Lê Ngọc Tính và thu hồi tài sản cho bị hại.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo phụ huynh khi đưa đón con đến trường, không nên để ví, điện thoại hay giấy tờ quan trọng trong cốp xe, hãy mang theo bên mình hoặc gửi người trông giúp để đảm bảo an toàn.