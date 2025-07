Công an chốt chặn, bắt kẻ trộm tài sản ở Đồng Tháp trốn qua Tây Ninh

Ngày 18/7, Công an phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, đã bàn giao Nguyễn Văn Linh (SN 1991, quê Đồng Tháp) cho Công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, khoảng 13h30 ngày 17/7, Công an phường Khánh Hậu nhận được thông tin từ Công an phường Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp) về một vụ trộm xảy ra tại khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây.

Công an khống chế Linh, thu hồi tang vật (Ảnh: N.H.).

Nghi phạm sau khi lấy tài sản gồm 12 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động đã lái xe máy trên quốc lộ 62, hướng về tỉnh Tây Ninh.

Công an phường Khánh Hậu lập tức triển khai chốt chặn, mời Linh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận đã thực hiện vụ trộm vào khoảng 17h ngày 16/7.

Qua kiểm tra, công an thu giữ trong người Linh các tang vật gồm điện thoại di động trộm được, 9,65 triệu đồng tiền mặt (phần còn lại sau khi tiêu xài) và xe máy mang biển số 51H1-0010.

Công an phường Khánh Hậu đã bàn giao Linh cùng tang vật cho Công an phường Mỹ Phước Tây tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.