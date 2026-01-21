Thanh niên bỏ xe trên cầu, được tìm thấy trong tình trạng người ướt sũng

Ngày 21/1, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng hỗ trợ một nam thanh niên có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Trước đó ngày 19/1, người dân phát hiện xe máy biển kiểm soát 81N1-199.xx, bị bỏ lại trên cầu Kdăm, xã Ia Pa; chìa khóa vẫn cắm trên xe.

Xe máy cùng một số vật dụng cá nhân bị bỏ lại trên cầu (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Lúc này, trên xe máy còn có một mũ bảo hiểm màu trắng và đôi dép nhựa màu vàng để dưới đường. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Ia Pa đã truy vết qua hệ thống camera an ninh, đồng thời huy động 15 cán bộ, chiến sĩ rà soát, tìm kiếm khu vực cầu Kdăm và các vị trí dọc sông Ba, xã Ia Pa.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đi bộ một mình trên đường trong tình trạng quần áo ướt sũng, không mang dép, cơ thể run rẩy, tinh thần hoảng loạn.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe, tâm lý, lực lượng chức năng đã đưa người này về trụ sở để sưởi ấm, cho ăn uống.

Qua xác minh, nam thanh niên là V.A. (SN 1998, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai). Anh chính là người đã để lại xe máy trên cầu Kdăm trước đó. Do rơi vào khủng hoảng tâm lý, anh A. đã nảy sinh ý định tiêu cực. Công an xã Ia Pa sau đó đã liên hệ gia đình để đưa anh A. trở về nhà an toàn.

Theo chia sẻ từ gia đình, anh A. từng tham gia nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ làm nghề thợ hàn. Thời gian gần đây, anh có biểu hiện bất ổn về tâm lý, thường xuyên cho rằng bản thân mắc bệnh dù đã được đưa đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa phát hiện bệnh lý.

Sáng 19/1, anh A. rời khỏi nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.