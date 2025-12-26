Đi tìm việc chăm gà, bốc sầu riêng, 2 thanh niên sa ổ lừa đảo Campuchia

Ngày 25/12, Công an xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận Đ.L.T. (SN 2008) và P.V.P. (SN 2001), cùng trú tại xã An Nhơn Tây, trở về nước sau khi thoát khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Theo xác minh từ công an, đầu năm 2025, T. rời địa phương vào TPHCM làm công nhân. Đến tháng 5, trong quá trình tìm việc qua các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, T. được một người lạ có tài khoản tên Đạt giới thiệu công việc bốc vác sầu riêng ở tỉnh Tây Ninh với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

T. và P. tại buổi làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nghe lời đối tượng lạ mặt, T. bắt xe vào Tây Ninh thì bị lừa đưa sang Campuchia bằng ô tô.

Tương tự, năm 2022, P. vào TPHCM làm việc. Đến tháng 6/2023, khi tìm việc trên Facebook, P. thấy một tài khoản ẩn danh đăng tin tuyển người chăm gà ở Tây Ninh với mức lương 11-15 triệu đồng/tháng. Tin tưởng, P. bắt xe đến Tây Ninh và bị các đối tượng lừa đưa sang Campuchia.

Khi qua biên giới, cả T. và P. bị khống chế, ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi điện giả danh người giao hàng để chiếm đoạt tài sản. Do không đạt chỉ tiêu, 2 nạn nhân nhiều lần bị nhốt, đánh đập, đe dọa tinh thần.

Đến cuối tháng 11, lợi dụng lúc cơ sở lừa đảo sơ hở, T. và P. cùng một số nạn nhân khác đã bỏ trốn về khu vực biên giới. Sau đó, cả 2 nạn nhân được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa về Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và bàn giao cho chính quyền địa phương.