Bị xử phạt giao thông, cô gái lên mạng xã hội xúc phạm cơ quan nhà nước

Ngày 25/1, Công an xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc, xử lý một trường hợp có hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước.

Trước đó, sáng 23/1, Công an xã Cửu An phát hiện một cô gái đã phát trực tiếp trên mạng xã hội TikTok. Khi phát trực tiếp, người này sử dụng lời lẽ thô tục, xuyên tạc, xúc phạm cơ quan nhà nước.

Cô gái có hành vi xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước trên mạng xã hội TikTok (Ảnh: Công an xã Cửu An).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi trên là T.T.D.H. (SN 2009, trú tại xã Cửu An, tỉnh Gia Lai).

Sau đó, Công an xã Cửu An đã mời H. đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại đây, H. cho biết đầu tháng 1, khi điều khiển xe máy tham gia giao thông trên địa bàn phường An Bình (Gia Lai), bản thân bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngày 16/1, H. mượn điện thoại của bạn trai là H.Q.V. (SN 2009) để livestream trên TikTok. Quá trình tương tác với bạn bè, do bức xúc việc bị xử phạt giao thông, H. đã có những lời lẽ xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm cơ quan nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận do bốc đồng, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Cô gái đã tự nguyện gỡ bỏ video, đồng thời cam kết không tái phạm.

Do H. vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Cửu An đã nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu cô gái này chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.