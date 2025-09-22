Nữ sinh đại học ở Hà Nội mất tích nhiều ngày không liên lạc được

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, TP Hà Nội, cho biết công an phường đang điều tra, xác minh trình báo mất tích của một nữ sinh trên địa bàn.

Danh tính người mất tích là chị Bùi Bích Phương (nữ sinh Đại học Ngoại ngữ, ở tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc).

Chị Bùi Bích Phương (Ảnh: T.P.).

Theo bà T.P., mẹ chị Phương, con gái bà rời khỏi nhà từ chiều 11/9, đến nay chưa quay về và gia đình hoàn toàn mất liên lạc. Trước khi mất liên lạc với con gái, bà P. cho hay chị Phương nói đang chơi tại Lotte Mall Tây Hồ.

Đến 20h cùng ngày, bà P. trình báo Công an phường Đông Ngạc khi không thể kết nối với chị Phương.

Đáng chú ý, từ khi mất tích đến nay, bà P. và gia đình liên tục tìm thấy tài sản như xe điện, ba lô, mũ bảo hiểm... của chị Phương rải rác ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội.

Người dân nếu có thông tin về chị Phương, có thể báo cho gia đình nữ sinh qua số điện thoại: 098.604.3468 hoặc 086.290.4593.