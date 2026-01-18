Có 2 tiền án, người đàn ông vẫn tiếp tục đi trộm xe

Tối 18/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Mai Hoàng Thanh (33 tuổi, trú tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Thanh là đối tượng có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 lần được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Bị can Thanh và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, do không có tiền tiêu xài, Thanh phát hiện xe máy hiệu Vision, biển kiểm soát 67G1-012.xx không rút chìa khóa dựng trước tiệm hớt tóc ở ấp Sa Tô, xã Khánh Bình nên đã trộm chiếc xe này.

Nhận được tin trình báo của bị hại, Công an xã Khánh Bình đã sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đồng thời xác định Thanh là người thực hiện vụ trộm trên.