Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được giảm án

Ngày 23/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 6 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong vụ án này, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - đại gia cát miền Tây) bị cấp sơ thẩm phạt 30 năm tù (mức án cao nhất đối với tù có thời hạn) về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giảm án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 500 triệu đồng đến phạt tù 9 năm về một trong các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Sau phán quyết trên, ông Bình và Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 chấp nhận hình phạt. Quá trình giải quyết vụ án theo thủ tục, ông Bình đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả.

Gần 20/44 bị cáo khác trong vụ án cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là nặng nên họ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc đề nghị được hưởng án treo, chuyển sang hình phạt tiền.

Không kháng cáo nhưng ông Bình vẫn tác động gia đình nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều bằng khen, giấy khen hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Do đó, HĐXX quyết định giảm cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 2 năm tù so với án sơ thẩm.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, có hơn 10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nộp bằng khen, giấy khen… cho nên tòa chấp nhận giảm một phần hình phạt cho các bị cáo.

Bên cạnh đó, có 7 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không xuất trình được tình tiết mới nên tòa quyết định bác kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, UBND tỉnh An Giang cấp phép cho Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò, đến cuối năm thì được khai thác tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân. Theo giấy phép, Công ty Trung Hậu 68 được khai thác 300.000m3 trong thời gian một năm.

Khi khai thác cát tại mỏ từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023, Công ty Trung Hậu 68 nhiều lần đề nghị được nâng công suất. Dù doanh nghiệp này không đủ điều kiện, Chủ tịch tỉnh vẫn chỉ đạo cấp dưới 7 lần quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép tổng trữ lượng cát được phép khai thác lên 1,5 triệu m3 (gấp đôi thời gian khai thác).

Số lượng cát khai thác chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình gồm: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; đường kênh Long Điền A - B và đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam.

Lợi dụng việc được cấp phép khai thác cát, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các phó tổng giám đốc) và Nguyễn Tấn Lịnh (Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) tổ chức khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3. Trong đó, khối lượng cát cung cấp vào công trình theo giấy phép là hơn 1,3 triệu m3, khai thác cát trái phép, bán cho khách lẻ ngoài 3,7 triệu m3, thu lời 294 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, việc ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ đã tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.