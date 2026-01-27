Chuộc trẻ em khỏi quán karaoke để bán sang Campuchia

Ngày 27/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thiên (25 tuổi) 13 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hoài (21 tuổi) 7 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, trong thời gian nghỉ hè, C.T.P.T (SN 2008) từ Đắk Lắk bỏ nhà vào miền Nam, ở nhờ tại nhà bạn là D.T.T.H (SN 2008) tại tỉnh Bình Dương (cũ). Ngày 24/6/2022, cả 2 đến tỉnh Bình Phước (cũ) tìm việc làm.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại đây, T. tìm được trên Facebook một bài đăng tuyển nhân viên quán trà sữa, quán nhậu ở Bình Dương. Khi liên hệ, T. được một người đàn ông (không rõ lai lịch) yêu cầu đón taxi về Bình Dương và hứa trả tiền xe. Khi đến nơi, người này dẫn T. và H. lên chung cư gặp một đôi nam nữ khác.

Các đối tượng ép T. và H. làm nhân viên quán karaoke, nếu không đồng ý phải trả tiền taxi. Do không có tiền, cả 2 buộc phải chấp nhận và ký giấy cam kết nợ 39 triệu đồng/người, được cho là chi phí làm giấy tờ vì chưa đủ 14 tuổi.

Chiều 26/6/2022, Nguyễn Thị Thắm cùng một người phụ nữ khác đến chung cư xem mặt và đồng ý nhận T. và H. vào làm nhân viên quán karaoke, trả 78 triệu đồng cho các đối tượng môi giới.

Sau hai ngày làm việc, T. và H. không muốn tiếp tục làm nữa và xin về. Thắm yêu cầu người thân mang đến 45 triệu đồng/người thì mới cho đi. Trưa 27/6/2022, T. gọi điện cho bạn học nhờ giúp đỡ. Sau đó, Nguyễn Văn Hoài được nhờ đến giải cứu.

Hoài vốn được Nguyễn Ngọc Thiên (cậu của Hoài) thuê tìm người đưa sang Campuchia bán cho các công ty tại đây nên đồng ý. Hoài thỏa thuận giá chuộc T. và H. là 90 triệu đồng và yêu cầu hai em sau đó phải sang Campuchia làm việc 6 tháng để trả nợ. Khi hai em đồng ý, Hoài báo cho Thiên và “Lão Bản” ở Campuchia.

Chiều 28/6/2022, Thiên đến quán karaoke chuộc người, chuyển khoản cho Thắm 86 triệu đồng. Sau đó, Thiên đưa T. và H. về TPHCM, thuê khách sạn, chụp hình gửi cho “Lão Bản” và dự định làm thủ tục đưa cả hai sang Campuchia, dù biết các em chưa đủ 14 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, T. đã liên hệ anh họ mang tiền đến chuộc về và trình báo công an. Quá trình điều tra, Thiên và Hoài thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra không xử lý Nguyễn Thị Thắm do không đủ căn cứ.