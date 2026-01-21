Bắt giữ 28 người trong đường dây mua bán cần sa ở TPHCM

Ngày 21/1, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tội phạm mua bán trái phép ma túy (cần sa) trên không gian mạng.

Các đối tượng liên quan đường dây mua bán cần sa (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khi đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Công an TPHCM đã ập vào nhiều địa điểm, thu giữ 3,2kg cần sa, 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. 28 người liên quan bị triệu tập, bắt giữ. Tất cả những người này được xác định dương tính ma túy, trong đó có một số người nước ngoài.

Theo Công an TPHCM, việc triệt phá đường dây mua bán ma túy này nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng. Đơn vị đã chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.