Lời khai của diễn viên Kiều Thanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh (45 tuổi, nghệ danh Kiều Thanh) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Kiều Thị Thanh cho biết bản thân cần xem xét lại hành vi của mình. Nữ diễn viên thừa nhận việc sử dụng ma túy là sai trái, ảnh hưởng đến hình ảnh người nghệ sĩ và công chúng.

Theo lời khai của nữ diễn viên, trước đó có uống bia, rượu và nghi trong đồ uống có pha chất ma túy tổng hợp. Kiều Thanh cho rằng việc sử dụng chất cấm là hành vi không nên xảy ra.

“Là một diễn viên, khi lỡ dùng chất cấm như vậy thì không nên. Chính vì vậy, tôi thấy mình cần phải xem xét lại”, Kiều Thanh khai tại cơ quan công an.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận việc sử dụng ma túy có thể tác động tiêu cực đến hình ảnh của bản thân và ảnh hưởng đến công chúng.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Nam).

Liên quan đến vụ án, ngoài bà Thanh, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố thêm 81 bị can khác về các tội Sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, Mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các hành vi liên quan.

Cảnh sát cũng thu giữ số tang vật gồm gần 14kg methamphetamine, gần 8.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 2kg MDMA, hơn 1,1kg ketamine, hơn 116gr heroin, 60 gói “nước vui”, một khẩu súng tự chế và 12 viên đạn.

NSƯT Kiều Thanh sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Khi còn là sinh viên, bà Thanh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, bất cần và số phận phức tạp đã giúp tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng được công chúng biết đến.

Sau khi tốt nghiệp, bà Thanh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, đồng thời tham gia nhiều bộ phim như Gái nhảy, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự và Câu hỏi số 5. Năm 2019, bà trở lại màn ảnh với vai Dung “Khàn” trong phim Hoa hồng trên ngực trái.

Bà Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú trong đợt xét tặng năm 2015.

Ngày 15/7, bà Thanh nộp đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe. Lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với bà này từ ngày 17/7.