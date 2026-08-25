Luật sư nêu gần 100 giấy khen của "cô tiên từ thiện" để xin giảm án

Ngày 25/8, các luật sư tiếp tục tham gia bào chữa cho 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Luật sư xin giảm án cho An Tây

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) 2-3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị mức án 9-11 năm tù đối với bị cáo.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 2/11/2024, An Tây cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy. Đến ngày 8/11/2024, bị cáo tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy.

Luật sư bào chữa cho người mẫu An Tây trình bày luận cứ (Ảnh: Xuân Duy).

Bào chữa cho An Tây, luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn diện nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành và nhân thân của bị cáo để quyết định hình phạt phù hợp.

Theo luật sư, An Tây mang quốc tịch Tây Ban Nha và có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Từ nhỏ, bị cáo đã phải xa mẹ, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của gia đình. Khi trưởng thành, bị cáo rời Hà Nội để tự mưu sinh và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Luật sư cho rằng đây là những yếu tố về hoàn cảnh sống cần được HĐXX xem xét khi đánh giá nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Bên cạnh đó, bị cáo chỉ học hết lớp 9 nên trình độ học vấn và hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc yếu tố này khi lượng hình, đồng thời đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Về thái độ trong quá trình tố tụng, luật sư cho biết An Tây đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

Ngoài ra, luật sư cho biết cha của An Tây có nhiều đóng góp trong hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình này khi quyết định hình phạt.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, cân nhắc một mức án phù hợp, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện chính sách khoan hồng, tạo cơ hội để bị cáo nhận thức sai lầm, cải tạo tốt và sớm trở về với gia đình, xã hội.

“Cô tiên từ thiện” có gần 100 giấy khen, thư cảm ơn

Cùng ngày, HĐXX nghe phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, và các bị cáo liên quan.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc chuẩn bị khí cười, ma túy, “nước vui”, thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng Phương xuất phát từ mong muốn tổ chức sinh nhật cho bạn, coi đây là dịp gặp gỡ, kỷ niệm và giao lưu giữa những người bạn. Bị cáo không chủ động dựng lên một lý do khác để lôi kéo, dụ dỗ bạn bè tụ tập nhằm mục đích sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo luật sư, trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phương đã thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận các kết quả điều tra, truy tố và hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo cũng đã nhận thức được sai phạm, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Đáng chú ý, thời gian gần 2 năm bị tạm giam là khoảng thời gian để bị cáo nhận thức sâu sắc hơn về sai lầm của mình và cũng là bài học răn đe lớn đối với bị cáo.

Luật sư đồng thời đề nghị HĐXX xem xét quá trình học tập, sinh sống và hoạt động xã hội của Phương. Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Theo tài liệu luật sư cung cấp, bị cáo có gần 100 giấy khen, thư cảm ơn của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, Phương được trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đạt giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020.

Ngoài ra, luật sư cho biết gia đình bị cáo có công với cách mạng. Từ đó, luật sư kính đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Phương khi quyết định hình phạt.