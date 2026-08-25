Khởi tố nữ chủ kênh TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh”

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) về tội Lừa dối khách hàng.

Bị can Lê Thị Thanh Hằng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn.

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn. Cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ sâm Lai Châu của N.Đ.Q. (SN 1988, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để phục vụ việc kinh doanh.

Dù biết rõ số sâm mua của Q. là sâm Lai Châu, nhưng trong quá trình bán hàng, Lê Thị Thanh Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để phát trực tiếp quảng cáo, chào bán. Hằng giới thiệu đây là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đồng thời đưa ra những thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tin vào những thông tin Hằng đưa ra, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm là sâm Ngọc Linh thật và mua hàng.

Ngoài ra, Lê Thị Thanh Hằng còn đưa sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu (SN 1998, trú tại xã Đông Tiến) để giới thiệu là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum bán cho khách hàng qua mạng xã hội.