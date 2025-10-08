Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 8/10, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai ông Tam).

Trước đó, TAND TPHCM tuyên phạt ông Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cho rằng mức án trên là quá nặng, ông Tam và em trai cùng kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, từ 13/8 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) kiểm tra Công ty Asanzo về nghĩa vụ thuế giai đoạn 2016-7/2019. Kết quả cho thấy, Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp điều hòa bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa thương mại. Công ty Trần Thoàn trực tiếp xuất hóa đơn cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang Công an TPHCM. Kết luận giám định xác định Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng (2017 đến quý II/2019).

Ngoài ra, ông Phạm Văn Tam bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh từ Trung Quốc. Ngày 5/9/2018, công ty này khai báo nhập linh kiện trị giá 212 triệu đồng, nhưng kiểm tra thực tế là sản phẩm đồng bộ mới 100%.

Hải quan từ chối thông quan, chuyển hồ sơ điều tra. Hội đồng định giá xác định lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng.