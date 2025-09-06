Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam sắp hầu tòa

Theo kế hoạch, ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai ông Tam) bị xét xử về tội Trốn thuế.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong một ngày.

Ông Tam và em trai chuẩn bị hầu tòa (Ảnh: Đại Việt).

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn 2016-7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết luận thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) để gia công, lắp ráp một phần.

Sau đó, Công ty Asanzo lắp ráp thành phẩm là điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Đồng thời, doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định.

Kết luận giám định thuế xác định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, ông Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc để nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 (TPHCM), khai báo hàng hóa là linh kiện rời như nắp nhựa, chậu thủy tinh, tay cầm, thiết bị đếm thời gian... với tổng trị giá 212 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy đây là 1.300 lò nướng Asanzo đồng bộ, mới 100%, chỉ được tháo rời để "qua mắt" hải quan. Lò nướng là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện (phải đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước trước khi thông quan), nhưng doanh nghiệp không thực hiện nên hải quan đã từ chối thông quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Kết quả giám định xác định, toàn bộ lô hàng là mới, có thể lắp ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh, chức năng đúng như lò nướng gia đình. Hội đồng định giá xác định trị giá lô hàng hơn 414 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tam phủ nhận cáo buộc đã chỉ đạo Liêm nhập lậu số hàng trên.

Riêng ông Liêm đã bị TAND TPHCM xét xử vào tháng 2/2024.