Chủ tịch Công ty Đô Thị Xanh bán 2 dự án ma, lừa 147 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Bùi Tuấn Hùng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) cùng đồng phạm thực hiện.

Trước đó, Hùng bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, do ông ta không có mặt tại nơi cư trú, không rõ ở đâu nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Bùi Tuấn Hùng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra vụ án xác định, Hùng đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh. Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 41, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cũ và 5 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 6, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi cũ.

Bị can Hùng biết rõ Công ty bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở. Tuy nhiên, ông ta vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Hoàng Anh (Giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh) hợp tác với Ngô Thanh Uyn (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Lạc Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Vina Land) để phân phối bán nền đất thuộc dự án Green City, tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi cũ; dự án Green Town và dự án Đô Thị Xanh 1 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi cũ cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 147 tỷ đồng.

Ngày 21/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với Ngô Thanh Uyn và Nguyễn Thị Hoàng Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách thông báo người nào là nạn nhân của Hùng và các đối tượng liên quan liên hệ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM, gọi vào số 0868.177.879 gặp điều tra viên Ngô Văn Hiệp để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan, hoặc gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện trước ngày 31/8.