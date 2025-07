Chủ quán ở TPHCM thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ mua bán khí cười

Ngày 20/7, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan đến 2 đường dây mua bán khí N₂O (khí cười) để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định định pháp luật. Động thái này nhằm góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng hàng cấm.

Theo Công an TPHCM, N₂O là khí gây nghiện, gây tác hại rất lớn cho sức khoẻ của con người và bị cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng. Tuy nhiên, vì lợi siêu lớn, các đối tượng vẫn lén lút kinh doanh tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị tập trung "đánh" mạnh và tội phạm kinh doanh khí cười.

Thu lợi trăm tỷ đồng sau nửa năm

Trước đó, Công an TPHCM “đột kích” quán Public Luxury, phường Tân Hưng, nhà hàng Master SG (phường Bến Thành), nhà hàng Snug Pub và Wlounge (phường Sài Gòn), nhà hàng CoCo Lounge (phường Thủ Dầu Một). Tại các cơ sở trên, cảnh sát phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng khí cười. Tiếp tục kiểm tra, nhà chức trách thu giữ nhiều bình khí cười được cất giấu trong kho.

Khẩn trương truy xét nguồn cung cấp khí cười, Công anTPHCM phát hiện 3 địa điểm cất giấu và san chiết khí cười của nhóm đối tượng trên tại phường Phú Thuận, phường Hưng Long và xã Nhà Bè.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ một bồn chứa khí cười có dung tích 22 tấn; hơn 1.400 bình khí cười các loại, gần 100kg vỏ bóng, dụng cụ san chiết và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Bóng cười được các nhân viên chuẩn bị cho các buổi tiệc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, Trần Tuấn Kiệt vì lợi nhuận lớn đã câu kết với chủ các nhà hàng, quán bar, quán cà phê để mua bán, san chiết khí cười để cung cấp cho khách sử dụng.

Đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng nghìn bình khí cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng. Trong đó, số tiền các đối tượng thu lời bất chính được cơ quan chức năng xác định là hơn 105 tỷ đồng.

Ghi bóng cười thành "cocktail" để ngụy trang

Theo Công an TPHCM, khí cười khi hít vào cơ thể có thể gây kích thích thần kinh trung ương, tạo cảm giác hưng phấn, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, nếu lạm dụng có thể dẫn đến ngạt thở, tổn thương não, thậm chí tử vong. Do bị nghiêm cấm kinh doanh, sử dụng, các đối tượng dùng các thủ thuật nhằm qua mắt lực lượng chức năng, trong đó có đường dây của Nguyễn Trường Hoạt (chủ quán bar ở TPHCM).

Sau thời gian theo dõi, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an phường Cầu Ông Lãnh và Công an phường Tân Hưng kiểm tra quán The Black Lounge (số 208 đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh) và kho chứa khí N₂O tại địa chỉ 691/28 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức buôn bán khí N₂O (khí cười) trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ khí cười cho khách hàng sử dụng tại chỗ và phân phối ra bên ngoài với quy mô lớn.

Cảnh sát thu giữ số lượng lớn khí cười (Ảnh: Công an cung cấp.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hoạt tàng trữ tại các kho hàng trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) và phân phối cho quán The Black Lounge do Hoạt làm chủ, đồng thời bán lẻ cho khách bên ngoài.

Ngoài ra, hoạt động mua bán bóng cười được Hoạt ngụy trang bằng việc ghi thành “cocktail” trong hóa đơn thanh toán tại quán bar. Đồng thời, việc kinh doanh khí cười của Hoạt có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu. Đường dây này còn tổ chức buôn bán qua mạng xã hội, có cộng tác viên, hệ thống giao hàng và thu tiền khép kín.

Ngày 1/1 đến khi bị phát hiện, công an ước tính các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố gần 40 người trong 2 đường dây trên về tội Buôn bán hàng cấm. Đồng thời, cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan.