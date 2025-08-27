Miss Audition Ngọc Anh điều hành đường dây bán khí cười ở phường Sài Gòn

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh, SN 1988) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N 2 O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM.

Miss Audition Ngọc Anh (áo trắng, ở giữa) và các đối tượng liên quan tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 21h50 ngày 27/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính quán bar Lava. Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức cung cấp khí cười cho khách ngay tại bàn.

Nhà chức trách thu giữ tại hiện trường nhiều bình kim loại chứa khí N 2 O, bóng cao su phục vụ việc hít khí cười cùng các thiết bị liên quan.

Theo cảnh sát, các đối tượng tại quán bar Lava đã mã hóa khí cười dưới tên đồ uống trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi. Khi thanh toán, khách hàng sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Việc giao nhận khí cười được các đối tượng thực hiện thông qua các nhóm kín trên Zalo, Telegram và xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí N 2 O tại khu vực bếp hoặc nhà kho.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. Nguyễn Thị Cẩm Phượng là người phụ trách thu ngân, quản lý giao dịch và liên hệ nguồn cung khi thiếu hàng; Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt là nhân viên phục vụ, thực hiện bơm khí N 2 O vào bóng cao su, đồng thời tiếp nhận, cất giấu bình khí; Nguyễn Văn Trường là người cung cấp khí cười chính cho quán bar Lava, giao dịch qua mạng xã hội và vận chuyển bằng dịch vụ công nghệ.

Ngoài ra, một số nhân viên khác của quán cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.