Nhân viên nhà bếp tiết lộ về suất ăn trường học bị tố ở Lâm Đồng

Liên quan thông tin Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) bị tố hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng để phục vụ cơm bán trú cho học sinh, bà N.T.K.T., 1 trong 7 nhân viên nhà bếp đứng đơn tố cáo cho biết, trong năm học 2024-2025, bộ phận bếp phát hiện 6 lần đơn vị cung cấp thực phẩm có dấu hiệu bất thường.

Bà T., 1 trong 7 nhân viên nhà bếp đứng ra tố cáo Trường Tiểu học T.V. hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng (Ảnh: Minh Hậu).

Trong đó bao gồm: xương heo bốc mùi; bò viên không nhãn mác, bốc mùi; thịt heo sau khi luộc có màu xanh, mùi lạ; thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi; tôm bị đen đầu.

Theo bà T., những lần nhận thấy thực phẩm không đảm bảo chất lượng, bộ phận làm bếp đã phản ánh lên lãnh đạo nhà trường và đề xuất phương án trả lại thực phẩm cho nhà cung cấp hoặc tiêu hủy để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

“Những lần phản ánh, kiến nghị thì nhà trường trả lại xương heo cho đơn vị cung cấp; thịt xanh ngày 5/3 và ngày 15/4 thì được niêm phong, trả cho đơn vị cung cấp, tiêu hủy. Còn lại đa phần được nấu”, bà N.T.K.T. nói.

Phụ huynh đón học sinh tại Trường Tiểu học T.V. (Ảnh: Minh Hậu).

Cũng theo bà T., từ tháng 3 đến tháng 4, bộ phận bếp 2 lần đề nghị lãnh đạo Trường Tiểu học T.V. tổ chức họp với đơn vị cung cấp thực phẩm để xử lý vấn đề hoặc đổi nhà cung cấp, song không được lãnh đạo trường chấp thuận.

Liên quan đến vụ việc, bà T. cho biết, bà cùng 7 đồng nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động từ cuối năm học 2024-2025. Tuy nhiên, việc bà và đồng nghiệp đứng ra tố cáo nhà trường về vấn đề thực phẩm kém chất lượng không xuất phát từ việc bị thôi việc, không vì lợi ích riêng mà vì lương tâm, muốn bảo vệ quyền lợi cho học sinh.

Trước thông tin thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn, nhiều phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học T.V. bức xúc, lo lắng. Trong những ngày vừa qua, nhiều gia đình đến trường đón con về nhà, từ chối cơm bán trú mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn.

Chị L.D. phụ huynh của nam sinh lớp 2 chia sẻ: “Mỗi suất cơm trưa tại trường có giá 30.000 đồng và khi đăng ký cho con bán trú, chúng tôi đã rất tin tưởng vào nhà trường. Vậy nhưng, mãi đến khi có thông tin tố cáo thực phẩm bẩn trên mạng xã hội, chúng tôi mới biết vụ việc”.

Cũng theo chị D., gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời đề nghị nhà trường minh bạch về nguồn thực phẩm, nhà cung cấp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, Dân trí thông tin, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học T.V.. Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp đã giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học T.V. đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Ngày 17/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học T.V. báo cáo vụ việc.