Làm rõ phản ánh suất ăn tại trường học ở Lâm Đồng không đảm bảo chất lượng

Ngày 16/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, địa phương đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng làm rõ vụ người dân tố cáo Trường Tiểu học T.V. hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng trong việc thực hiện suất ăn cho học sinh.

Một góc Trường Tiểu học T.V. (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường T.V. nhiều lần giao thịt bò, tôm, xương heo, bò viên không đảm bảo chất lượng.

Theo phản ánh, trong năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp thực phẩm nhiều lần giao cho bộ phận bếp của trường T.V. 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Phụ huynh đến trường học đón con em về nhà vì lo ngại suất ăn bán trú không đảm bảo (Ảnh: Minh Hậu).

Liên quan các lần tiếp nhận thực phẩm có biểu hiện khác thường, những người trực tiếp làm tại bếp ăn của trường đã phản ánh lên hiệu trưởng nhà trường, đề nghị trả thực phẩm cho nhà cung cấp hoặc tiêu hủy để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không đưa ra các phương án xử lý quyết liệt khiến bộ phận nhà bếp lo lắng.

Suất ăn bán trú cho 1 học sinh ở Trường Tiểu học T.V. trưa 16/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Đến ngày 4/6, bộ phận nhà bếp đề nghị lãnh đạo trường học về việc họp cùng phụ huynh để thông tin bữa ăn bán trú nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trong ngày 16/9, lo ngại suất ăn tại trường học không đảm bảo, nhiều phụ huynh đã đến trường đón con về nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.