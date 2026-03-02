Cho vay lãi đến 270%/năm, dùng súng ép ký giấy nợ 4,9 tỷ

Ngày 2/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Phạm Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TPHCM), Cấn Nhật Danh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) về các tội Cướp tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan đến vụ án, Trần Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (34 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tuy nhiên, trong phần thủ tục, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa đến chiều 5/3 để giải quyết một số nội dung liên quan đến vật chứng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 17 tuổi, Khanh từng bị TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người. Trong khi đó, Tài có 5 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản của công dân.

Theo cáo trạng, Tài đã cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th., Lê Đăng Kh. và Tô Công D. vay tiền với lãi suất từ 9%/tháng đến 30%/tháng (tương đương 108%/năm đến 270%/năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng; và từ các khoản vay của ông Lê Đăng Kh. là 2 tỷ đồng.

Các bị cáo Cấn Nhật Danh, Trần Duy Khanh và Trương Văn Chí đã giúp sức cho Tài thu lợi bất chính 162 triệu đồng từ khoản vay của ông Lê Đăng Kh.

Khi cho ông Lê Đăng Kh. vay tiền, Tài thỏa thuận nhờ ông này làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Do ông Kh. chậm trả lãi và không thực hiện được việc làm hồ sơ vay vốn, Tài và Danh đã dùng súng đe dọa, đánh đập, ép buộc ông Kh. viết giấy nhận nợ nhằm chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.

Đối với một khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, Tài khai mua của một người chưa rõ lai lịch với giá 9 triệu đồng, sau đó dùng khẩu súng này chĩa vào đầu, đe dọa ông Kh.

Qua giám định, khẩu súng được xác định là công cụ hỗ trợ. Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài số tiền 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Bị cáo đã vận động gia đình nộp phạt theo quy định.