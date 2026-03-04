Cho vay lãi nặng, chĩa súng ép giám đốc ngân hàng ở TPHCM ký giấy nợ

Chiều 5/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TPHCM) về các tội Cướp tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vay 2,6 tỷ, trả lãi gần 2 tỷ

Khoảng năm 2022, ông Lê Đăng Kh. (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM) quen biết Tài và nhiều lần vay tiền với lãi suất cao. Từ ngày 29/1/2022 đến 28/9/2022, ông Kh. 4 lần vay tổng cộng 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 9% đến 15%/tháng (tương đương 108%-180%/năm).

Cơ quan điều tra xác định, với mức lãi vượt trần theo quy định, Tài đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng từ các khoản vay này.

Các bị cáo tại phiên tòa lần trước bị hoãn (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 4/2023, Tài nhờ ông Kh. làm hồ sơ thế chấp căn nhà tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức cũ) để vay 16 tỷ đồng, thỏa thuận phí dịch vụ 500 triệu đồng. Ông Kh. viết giấy cam kết nếu trong 30 ngày không thực hiện được sẽ hoàn trả 500 triệu đồng, bồi thường 1 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà.

Sau khi phát hiện thông báo cho vay là giả và ông Kh. không hoàn tất được hồ sơ, Tài yêu cầu trả tổng cộng 2 tỷ đồng tiền đặt cọc và bồi thường. Đến ngày 17/5/2023, Tài gọi ông Kh. đến một căn hộ ở quận 4 cũ, dùng súng chĩa vào đầu, đánh đập và ép ký giấy nhận nợ 4,9 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Khẩu súng Tài sử dụng sau đó được giám định là công cụ hỗ trợ. Ngày 20/3/2024, Công an TPHCM xử phạt hành chính Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Phó giám đốc ngân hàng giới thiệu người vay tiền

Liên quan vụ án, khoảng năm 2019, ông Nguyễn Hoàng Th. (phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM) quen biết Tài và biết người này cho vay lấy lãi. Trong quá trình làm việc, ông Th. cũng quen ông Nguyễn Đức T. (khách hàng thường xuyên giao dịch tại ngân hàng).

Tháng 7/2022, ông T. nhờ ông Th. tìm người cho vay 4 tỷ đồng để làm dịch vụ chuyển mục đích sử dụng 2 thửa đất tại huyện Củ Chi cũ. Ông Th. liên hệ Tài và được đồng ý cho vay với điều kiện phải đứng ra bảo đảm, người vay có tài sản thế chấp; lãi suất 15%/tháng (600 triệu đồng/tháng), cứ 10 ngày trả 200 triệu đồng tiền lãi. Tài hứa trả phí giới thiệu 3%/tháng nếu bên vay thanh toán đúng hạn.

Sau đó, ông T. và ông Th. thống nhất cùng vay 4 tỷ đồng để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất. Để bảo đảm khoản vay, ông T. ký hợp đồng đặt cọc (giả cách) bán 5 thửa đất cho Tài với giá 6,5 tỷ đồng. Khi hoàn tất thủ tục, Tài yêu cầu người thân chuyển 3,95 tỷ đồng cho ông T. và 50 triệu đồng cho ông Th. tiền môi giới.

Do bị liên tục đòi nợ, ngày 6/10/2023, ông T. và ông Th. làm đơn tố giác. Ít ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can đối với Tài.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21/8/2022 đến 19/10/2023 (444 ngày), lãi suất hợp pháp tối đa đối với khoản vay 4 tỷ đồng là khoảng 929,9 triệu đồng. Tuy nhiên, Tài đã thu tổng cộng 5,2 tỷ đồng tiền lãi, vượt quy định khoảng 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tài còn bị cáo buộc cho một người khác vay với lãi suất cao, thu lợi hơn 5,4 tỷ đồng.