Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù

Sáng 21/5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, kết thúc phần xét hỏi.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế - Bộ Y tế, mức án 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 23-25 năm tù).

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế, mức án 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận từng nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới nhưng khẳng định không gợi ý, không thỏa thuận và không biết nguồn tiền có từ đâu.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo lời khai, năm 2016, bị cáo Kim Tiến nhận 2,5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Đến năm 2018, bà tiếp tục nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn.

“Những anh em đã mang đến nhà mà khai thì chắc là sự thật”, bà Tiến nói và thừa nhận việc nhận tiền của cấp dưới là hoàn toàn sai.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, ông Thắng và ông Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 100 tỷ đồng từ 10 nhà thầu.

Hai bị cáo khai đã đưa cho bà Tiến gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, tại tòa, cựu Bộ trưởng chỉ thừa nhận nhận 7,5 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, bà Tiến đã nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng trong quá trình điều tra, truy tố.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Y tế khi không chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để sớm phát hiện sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo khai đã ký nhiều tờ trình, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tư vấn thiết kế… dựa trên đề xuất và thẩm định của các đơn vị chuyên môn.

"Sau này chúng tôi nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đủ điều kiện, là tiền đề dẫn tới dự án chậm tiến độ, gây sai phạm và lãng phí. Bị cáo rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu”, bà Tiến trình bày.

Nói về việc để Công ty VK tham gia dự án, cựu Bộ trưởng cho biết thời điểm đó Bộ Y tế đặt mục tiêu xây dựng hai bệnh viện hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, có thể sử dụng hàng trăm năm và giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Do từng tham quan Vinmec và thấy mô hình bệnh viện hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu nên bị cáo đã gợi ý cấp dưới tìm hiểu đơn vị tư vấn thiết kế.

Tuy nhiên, bà khẳng định trước đó không biết Công ty VK và cũng yêu cầu mời thêm các đơn vị tư vấn của Mỹ, Nhật Bản để so sánh, lựa chọn phương án tối ưu.