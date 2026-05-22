VKS: Hậu quả vụ án xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 rất lớn

Ngày 21/5, bước sang ngày xét xử thứ hai vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tranh luận lại quan điểm bào chữa của các bị cáo và luật sư trong vụ án.

Không đong đếm được hậu quả an sinh xã hội

Đối đáp với luật sư, bị cáo về hậu quả vụ án cũng như số tiền thất thoát, lãng phí, đại diện VKS khẳng định chủ trương xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo VKS, đây là công trình trọng điểm quốc gia nên Bộ Y tế đã thành lập Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thay mặt Bộ làm chủ đầu tư để triển khai 2 dự án.

Song căn cứ kết quả điều tra, ngay từ khâu lựa chọn tư vấn, nhà thầu và các thủ tục chuẩn bị đầu tư đã xuất hiện hàng loạt vi phạm, khiến dự án kéo dài nhiều năm, không thể đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, đình trệ.

Cơ quan tố tụng đánh giá, sai phạm của các bị cáo tại nhiều khâu, từ đơn vị chủ quản đến các vụ, ban chuyên môn, đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về mặt xã hội.

“Nhiều người dân không có cơ hội được khám bệnh, chữa bệnh; nhiều công trình nghiên cứu khoa học không được đưa vào thực tiễn tại hai cơ sở này”, đại diện VKS nêu và cho rằng việc hai bệnh viện quy mô lớn bỏ hoang suốt nhiều năm không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn làm giảm niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

"Nếu tính ra có ai đong đếm được hậu quả này hay không?", đại diện VKS đặt vấn đề và nhấn mạnh, nếu dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được đưa vào sử dụng từ năm 2017 hoặc 2019, đã có thêm rất nhiều người dân trong khu vực được cứu chữa kịp thời khi gặp tai nạn, tai biến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Nếu dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2017 hoặc 2019 thì sẽ có bao nhiêu người được cứu sống, không bị tử vong khi được cấp cứu kịp thời?”, kiểm sát viên đặt câu hỏi.

Theo VKS, Nhà nước không tiếc nguồn lực để đầu tư xây dựng hai dự án này với mục tiêu phục vụ người dân, đảm bảo an sinh xã hội và giảm tải cho hệ thống y tế tuyến đầu.

Tuy nhiên, do hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo, hai bệnh viện không thể vận hành đúng kế hoạch.

“Chắc nhiều người từng đi tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhìn thấy hai trụ sở bệnh viện cỏ mọc um tùm xung quanh. Là người dân bình thường cũng thấy bức xúc với sự lãng phí này”, kiểm sát viên nói.

Có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định hậu quả thất thoát và lãng phí

Tranh luận về cách tính hậu quả vụ án mà tại tòa cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hai lần cho rằng, thời điểm đương nhiệm không có quy định tính như thế, đại diện VKS khẳng định cơ quan tố tụng không chỉ căn cứ vào Thông tư 11/2025 mà còn dựa trên các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến hậu quả thất thoát và lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ảnh: Nguyễn Hải).

VKS cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã tham khảo ý kiến chuyên gia thuộc các lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản lý dự án của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để xác định hậu quả vụ án.

Cũng theo VKS do dự án đình trệ kéo dài nên nhiều bộ, ngành phải tham mưu Chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ để sớm đưa hai bệnh viện vào hoạt động, tránh tình trạng càng để lâu càng lãng phí lớn.

Từ đó, VKS khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng có đầy đủ cơ sở pháp lý để xác định hậu quả thất thoát và lãng phí trong vụ án này.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đối đáp với phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện VKS bác bỏ quan điểm cho rằng bị cáo nhận tiền chỉ để đối nội, không vụ lợi cá nhân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cáo buộc, ông Thắng nhận tổng cộng 88 tỷ đồng từ các nhà thầu. Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo thực hưởng chỉ khoảng 475 triệu đồng nên đề nghị xem xét lại bản chất, hành vi.

Song VKS nhấn mạnh, bị cáo Thắng từng dùng 2 triệu USD, tương đương khoảng 45 tỷ đồng nhằm “chạy” để không bị xử lý hình sự nên không thể nói hành vi nhận tiền xuất phát vì tập thể.

Do đó VKS giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Chiến Thắng về tội Nhận hối lộ.

"Tiền cầm cho cá nhân, thỉnh thoảng đưa cho người này người kia vài đồng mà bảo chi việc chung là không đúng bản chất. Mang tới 45 tỷ đồng đi chạy cho mình khỏi bị xử lý cơ mà", đại diện VKS nói.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bị VKS đề nghị tổng hình phạt là 30 năm tù cho hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Ngày 22/5, phiên tòa tiếp tục làm việc.