Đại diện Bộ Y tế bày tỏ "rất đau xót", đề nghị hoàn trả gần 660 tỷ đồng

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bước sang ngày xét xử thứ hai vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Vụ án được xác định gây thiệt hại 803 tỷ đồng cho Nhà nước sau hơn 10 năm đình trệ.

Bộ Y tế đề nghị hoàn trả gần 658 tỷ đồng thiệt hại

Có mặt tại tòa với tư cách nguyên đơn dân sự, đại diện Bộ Y tế bày tỏ “rất đau xót” khi chứng kiến nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ ngành y tế đứng trước tòa.

Theo đại diện Bộ Y tế, điều đáng tiếc hơn cả là sau một thập kỷ triển khai, hai dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng để phục vụ người dân, gây lãng phí đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện Bộ cho biết để đưa hai dự án vào vận hành cần đồng thời hoàn thiện các hạng mục xây dựng, mua sắm thiết bị và tổ chức bộ máy vận hành bệnh viện.

Tại phiên tòa, Bộ Y tế cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho toàn bộ các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả hai khoản thiệt hại gồm hơn 70 tỷ đồng thất thoát do sai phạm trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và 588 tỷ đồng được xác định là lãng phí từ khoản vốn hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án đình trệ nhiều năm. Tổng số tiền Bộ Y tế đề nghị hoàn trả khoảng 658 tỷ đồng.

Khoản còn lại khoảng 145 tỷ đồng được cơ quan tố tụng xác định là phần lãi suất ngân hàng bị thâm hụt khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) phải rút khoảng 4.500 tỷ đồng từ các hợp đồng tiền gửi để cấp vốn cho dự án, trong khi Ban Quản lý dự án chưa sử dụng hết nguồn vốn này.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại diện Bộ Y tế cho biết SCIC hiện thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, phía Bộ chưa nêu quan điểm chính thức về việc có yêu cầu hoàn trả khoản 145 tỷ đồng hay không và xin thêm thời gian để báo cáo lãnh đạo trước khi đưa ra ý kiến cụ thể.

Tranh luận cách tính khoản lãng phí 733 tỷ đồng

Trong phần trình bày tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị HĐXX làm rõ cách xác định hai khoản lãng phí 145 tỷ đồng và 588 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hai khoản này được tính từ việc SCIC cấp khoảng 4.500 tỷ đồng nhưng không sử dụng hết, cùng với hơn 5.000 tỷ đồng vốn ngân sách đã giải ngân cho dự án nhưng không phát huy hiệu quả do công trình đình trệ kéo dài.

Đối với khoản 588 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021, trong ít nhất 5 tháng, một phần dự án đã được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo bà Tiến, dự án đã được sử dụng trên thực tế nên phần giá trị này cần được khấu trừ khi xác định thiệt hại.

Bị cáo ước tính số tiền cần xem xét giảm trừ khoảng 50 tỷ đồng. Với khoản 145 tỷ đồng liên quan nguồn vốn của SCIC, cựu Bộ trưởng cho biết từ năm 2021 đến 2024, Ban Quản lý dự án không sử dụng nên đã hoàn trả lại cho SCIC (đơn vị thuộc quản lý của Bộ Tài chính).

Do đó, bị cáo đề nghị làm rõ số tiền này đã được nộp lại ngân sách hay vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án.

Theo bị cáo, nếu số tiền đã được hoàn trả về kho bạc thì khoản lãi phát sinh cần được khấu trừ khỏi thiệt hại; còn nếu tiền vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án thì việc xác định lãng phí mới phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đồng thời buộc liên đới bồi thường 108 tỷ đồng. Như vậy, sau khi trừ khoản tiền đã nộp khắc phục hậu quả, bà Tiến còn phải bồi thường khoảng 91 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, quá trình triển khai hai dự án đã xảy ra nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng trong việc thuê tư vấn nước ngoài và gây lãng phí 733 tỷ đồng do dự án đình trệ trong thời gian dài.

Riêng khoản lãng phí 733 tỷ đồng gồm 145 tỷ đồng tiền lãi phát sinh khi SCIC phải tất toán trước hạn các hợp đồng tiền gửi để giải ngân vốn và 588 tỷ đồng tiền lãi tính trên hơn 5.000 tỷ đồng vốn đã rót vào dự án nhưng chưa phát huy hiệu quả sử dụng.