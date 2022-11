Chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền công đức cho nhà chùa

Ngày 21/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an huyện Krông Năng bắt tạm giữ Phan Thành Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi lừa ủng hộ tiền công đức cho các nhà chùa rồi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Thành Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của tu sĩ Thích Quảng Nhẫn (31 tuổi, Chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) về việc đã bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 6 vừa qua, ông Nhẫn có đăng tải một bài viết kêu gọi phật tử ủng hộ tiền để xây dựng nhà chùa. Đến đầu tháng 7, một tài khoản Facebook có tên "Yến Nguyễn" nhắn tin với mong muốn sẽ ủng hộ nhà chùa 70 triệu đồng và gửi cho ông Nhẫn một đường link, đề nghị ông Nhẫn kích vào để nhận tiền.

Tuy nhiên, sau khi vừa kích vào đường link thì toàn bộ số tiền trong tài khoản của ông Nhẫn đã bị mất sạch. Không những vậy, tài khoản Facebook của ông Nhẫn cũng bị hack và bị kẻ gian mượn danh nghĩa ông Nhẫn nhắn tin vay mượn tiền của rất nhiều người thân.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Phan Thành Hiếu là đối tượng lừa đảo. Công an Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến Quảng Trị, phối hợp công an địa phương bắt giữ Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận đã lên mạng xã hội lập nhiều trang web, Facebook ảo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu mà Hiếu nhắm đến là các nhà chùa đăng bài viết kêu gọi ủng hộ tiền công đức xây dựng chùa và những người bán hàng online.

Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2018 đến nay, Hiếu đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Krông Năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Thành Hiếu về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.