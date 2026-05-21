Chi hơn 11,6 tỷ đồng để sở hữu túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trong đó, một túi Hermès có kích cỡ 30cm, màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 468,7 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Sau khi đấu giá, chiếc túi này được chốt với mức 2,5 tỷ đồng.

Túi xách nhãn hiệu Hermès của bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Ngoài ra, một túi Hermès có kích cỡ 25cm, màu trắng, được đính đá màu trắng ở phần khóa và viền túi, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Kết quả, chiếc túi này được đấu giá thành công với mức 11,6 tỷ đồng. Như vậy, sau phiên đấu giá, cả hai chiếc túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan đã có chủ sở hữu mới.

Bà Trương Mỹ Lan đang thi hành án cho nhiều bản án. Các tài sản trên được kê biên trong quá trình điều tra nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của người này.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 diễn ra vào tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị HĐXX cho nhận lại hai chiếc túi Hermès bạch tạng.

Bà Lan khai rằng, trong quá trình điều tra, nhiều tài sản cá nhân của bà như túi xách, điện thoại, giày dép đã bị kê biên. Trong đó, hai chiếc túi Hermès bạch tạng, một chiếc được mua tại Italy, chiếc còn lại do một đại gia người Malaysia tặng.

Theo bà Lan, hai chiếc túi này có thể được nhờ đứng tên giữa bà và chồng là ông Chu Lập Cơ. Dù giá trị không lớn, bà mong muốn được nhận lại làm kỷ niệm cho con cháu.

Tuy nhiên, trong phần tuyên án, HĐXX sơ thẩm nhận định hai chiếc túi Hermès màu trắng của bà Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, trong đó một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng hình thành từ hành vi phạm tội. Do đó, tòa quyết định tiếp tục kê biên, thu giữ các tài sản này.