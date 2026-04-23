Chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan sắp lên sàn đấu giá

Thi hành án dân sự TPHCM vừa ban hành quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 3 ô tô hạng sang của bị án Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, 3 tài sản được đưa ra thi hành án gồm: một ô tô 5 chỗ, màu xanh, hiệu BMW, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng; một ô tô 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng; và một ô tô 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, cũng đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Bị án Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá, đơn vị tham gia phải có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp công bố, có cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đối với loại tài sản đấu giá, đồng thời xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Ngoài ra, tổ chức đấu giá cần bảo đảm năng lực, kinh nghiệm và uy tín, thể hiện qua thời gian hoạt động, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự trong vòng 6 tháng gần nhất, có tối thiểu 3 đấu giá viên, trong đó ít nhất 1 người đủ năng lực điều hành việc đấu giá tài sản.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 3 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.