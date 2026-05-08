Hai túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá trực tuyến

Theo thông báo bán đấu giá tài sản từ Thi hành án dân sự TPHCM, từ ngày 6 đến 18/5, cá nhân và tổ chức có thể đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước để tham gia đấu giá trực tuyến 2 túi xách Hermès của bà Trương Mỹ Lan.

Tài sản 1 là túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng của bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM).

Người tham gia đấu giá cần đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Trung tâm Đấu giá tài sản TPHCM để được hướng dẫn mua hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm 2 túi xách Hermès của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể, một túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá hoặc vật liệu trang trí, tình trạng đã qua sử dụng, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 468,7 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Ngoài ra, một túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng ở phần khóa và viền túi, cũng trong tình trạng đã qua sử dụng, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 354,3 triệu đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Theo thông báo, phiên đấu giá túi Hermès size 30 màu trắng sẽ diễn ra từ 10h đến 10h30 ngày 21/5. Phiên đấu giá túi Hermès size 25 màu trắng được tổ chức từ 11h đến 11h30 cùng ngày.

Hình thức đấu giá là trả giá lên, với mỗi bước giá 50 triệu đồng.