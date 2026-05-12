Chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá trực tuyến

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá 3 ô tô liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, các tài sản được đưa ra thi hành án gồm: Ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu BMW, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng; một ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Lexus, đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng; và một ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Maybach, cũng đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển số 51F-199.99. (Ảnh: M.X.).

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như các chi phí sửa chữa (nếu có). Những khoản này sẽ do người trúng đấu giá tự chi trả.

Người tham gia đấu giá có thể trực tiếp xem tài sản và các giấy tờ liên quan thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/5 đến hết ngày 19/5. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Cụ thể, đối với chiếc Maybach, số tiền đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng; còn Lexus là hơn 153 triệu đồng.

Ba tài sản sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5. Theo quy định, nếu người trả giá cao nhất rút lại mức giá đã trả trong vòng 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá sẽ được gia hạn thêm 3 phút kể từ thời điểm dự kiến kết thúc.

Phương thức đấu giá là trả giá lên, với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng lưu ý một số trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Đồng thời, người tham gia có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế cũng như các rủi ro liên quan đến tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận toàn bộ hiện trạng cùng hồ sơ pháp lý của chiếc xe đăng ký mua.