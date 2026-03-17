Chém người thương tích 40% để trả thù cho cha

Ngày 17/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Ngọc (34 tuổi, trú tại phường Châu Đốc) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, tháng 10/2025, giữa anh M. (23 tuổi) và ông Trần Ngọc Phú (cha ruột của Trần Văn Ngọc) có mâu thuẫn nên xảy ra xô xát.

Đối tượng Ngọc nghe lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Hay tin cha đánh nhau với M., Ngọc mang theo một con dao mác và một con dao tự chế đi tìm M. trả thù. Phát hiện đối phương tại nhà bạn gái, Ngọc lao vào chém nhiều nhát khiến M. bị thương nặng.

Anh M. được gia đình bạn gái đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tật là 40%. Ngọc bị khởi tố và bắt tạm giam sau đó.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ việc.