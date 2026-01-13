Cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu bé gái lớp 5 lĩnh 21 tháng tù

Chiều 13/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) 21 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Nam chung sống với vợ là chị B.T.B. (SN 1996) cùng các con, trong đó có cháu H.T.N.L. (SN 2015, học lớp 5, con riêng của chị B.) tại một nhà trọ ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm.

Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa (Ảnh: Hương Long).

Khoảng 22h ngày 18/10/2025, sau khi uống bia, Nam hỏi cháu L. việc mẹ ruột mình có đến nhà trọ trước đó hay không. Khi bé gái trả lời không nhớ, Nam cho rằng cháu cố tình che giấu sự việc nên bực tức.

Anh ta nhớ lại những mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân trước đây liên quan đến việc vợ có con riêng nên mất kiểm soát hành vi và tát nhiều lần vào miệng cháu L..

Chưa dừng lại, bị cáo còn dùng gậy gỗ đánh vào tay, chân, người và cầm búa đinh đánh vào đầu nạn nhân, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 7%.

Nạn nhân được xác định có tỷ lệ tổn thương cơ thể 7% (Ảnh: Hoàng Lam).

Quá trình điều tra xác định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của người dưới 16 tuổi.

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, đồng thời bị hại và người đại diện hợp pháp có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên tuyên mức án như trên.