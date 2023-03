Cha đâm chết con gái rồi nói: "Kiếp sau đừng làm người con ạ"

Ngày 29/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Lê Đình Ngọc (43 tuổi, ngụ xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân là Lê Tâm Như (SN 2005, con gái Ngọc) và bạn trai Hồ Quốc Anh (SN 2004, ngụ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Giết con gái và bạn trai của con, Lê Đình Ngọc lĩnh án tử hình (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng, chiều tối 4/7/2022, Ngọc tổ chức bữa cơm mời người thân trong gia đình tới dự. Trong bữa cơm, Ngọc nảy sinh tranh cãi với Như, Quốc Anh và tát con gái. Được mọi người can ngăn, Quốc Anh chở Như rời đi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Ngọc điều khiển xe máy tìm con gái và bạn trai để nói chuyện. Phát hiện Quốc Anh chở con gái đi hướng ngược lại, rẽ vào một con đường khác, Ngọc lái xe chặn lại.

Tử hình người bố giết con gái và bạn trai của con (Video: Hoàng Lam).

Quốc Anh và Như bỏ xe máy, chạy vào nhà dân bên đường. Ngọc mở cốp xe, lấy 2 con dao đuổi theo. Ngọc đạp cửa xông vào nhà rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người Quốc Anh và Như.

Quốc Anh bỏ chạy vào nhà dân rồi gục xuống. Như cũng chạy theo bạn trai, bị ngã, Ngọc đuổi kịp và tiếp tục đâm một nhát vào lưng con rồi nói: "Kiếp sau đừng làm người con ạ. Cha giết con rồi cha cũng về tự sát luôn".

Gây án xong, Ngọc rời hiện trường, thông báo cho người nhà sự việc rồi uống thuốc sâu tự tử; Quốc Anh và Như được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong, còn Ngọc được cứu.

Bố mẹ bị hại Hồ Quốc Anh mang theo di ảnh con trai tới dự phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết con gái lêu lổng, vay nợ, hỗn láo, khuyên bảo nhiều lần không nghe. Khi Ngọc và con gái nảy sinh mâu thuẫn trong bữa cơm thì bạn trai của con bảo sẽ gọi "dân xã hội" đến xử lý.

Ngọc đi tìm con là để nói chuyện, phân tích cho con hiểu nhưng thấy con gái đang sử dụng điện thoại, nghĩ con gọi "dân xã hội" đến đánh mình nên không kiềm chế được, dẫn tới gây án.

Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân Quốc Anh. Đại diện của bị hại Quốc Anh đề nghị xét xử nghiêm, yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 9 tỷ đồng. Đại diện của bị hại Như (là vợ của bị cáo Ngọc) mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để Ngọc có cơ hội sửa sai, không yêu cầu bị cáo bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Ngọc tử hình về tội Giết người, buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại Hồ Quốc Anh hơn 260 triệu đồng.