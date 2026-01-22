Cặp vợ chồng mất hơn 700 triệu đồng vì sổ đỏ giả

Sáng 22/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đầu năm 2022, Lưu thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất có diện tích khoảng 700m2 tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh cho vợ chồng anh T.Q.A. với giá 740 triệu đồng. Do tin tưởng, vợ chồng anh A. đã giao trước số tiền 700 triệu đồng dù thủ tục pháp lý sang tên chưa hoàn tất.

Chu Văn Lưu bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong quá trình làm thủ tục công chứng, việc này phát sinh vướng mắc do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ, trong khi người đồng sở hữu không đồng ý ký chuyển nhượng. Thay vì hoàn trả số tiền đã nhận, Lưu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Anh ta đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng người mua thông qua mạng xã hội. Tiếp đó, Lưu giao "sổ đỏ" giả cho vợ chồng anh A. nhằm chiếm đoạt số tiền còn lại.

Đến tháng 8/2025, vợ chồng anh A. mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp vay vốn ngân hàng và phát hiện giấy tờ không trùng khớp với dữ liệu đất đai. Nhận được trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra hành vi phạm tội của Chu Văn Lưu.