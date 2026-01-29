Cặp vợ chồng chuyên dàn cảnh móc túi ở chợ

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung (cùng 51 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã An Lương phát hiện 2 đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại chợ An Lương (xã An Lương) với nhiều biểu hiện nghi vấn nên mật phục, theo dõi.

Cặp vợ chồng Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung (Ảnh: Công an Gia Lai).

Khoảng 8h30 ngày 26/1, Công an xã An Lương đã bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi móc túi, chiếm đoạt 2 điện thoại di động của người dân đang mua bán tại chợ.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định 2 đối tượng trên là vợ chồng Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thị Chung. Cặp vợ chồng khai nhận đã đến địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 5 ngày trước, thuê trọ tại xã Phù Mỹ, sau đó di chuyển đến xã An Lương để thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản tại các chợ.

Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 10 điện thoại di động cùng một số tài sản khác, được xác định có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp trước đó.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận lợi dụng thời điểm giáp Tết, khi chợ đông người, cả 2 tạo cảnh chen lấn để móc túi, chiếm đoạt tài sản của người dân.