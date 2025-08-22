Nhóm trộm chó dùng súng và ớt cay chống trả khi bị truy đuổi

Ngày 22/8, Công an xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Bùi Văn Nhiên (SN 1984, trú tại xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai); Lê Văn Đông (SN 1989, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Lục Văn Thanh (SN 1987, trú tại xã Mang Yang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Đông, Nhiên, Thanh (từ trái qua) bị bắt giữ (Ảnh: Tiến Dũng)

Trước đó, rạng sáng 20/8, Công an xã Mang Yang đã bắt quả tang Nhiên và Đông mang theo súng bắn điện tự chế, bột ớt để đi trộm chó.

Các đối tượng khai nhận thường xuyên đi dọc các tuyến đường ở xã Mang Yang và vùng lân cận để trộm chó. Nhóm này mang theo súng bắn điện, bột ớt để chống trả khi bị truy đuổi.

Công an thu giữ nhiều con chó còn sống để trả lại cho người dân (Ảnh: Tiến Dũng).

Sau khi bắt trộm, các đối tượng mang chó về nhốt tại nhà Thanh để chờ tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 10 con chó tại nhà Thanh. Trong đó, 8 con còn sống bị nhốt trong lồng sắt và 2 con đã chết.

Công an xã Mang Yang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai điều tra.