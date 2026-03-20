Cấp trái phép 16.000 chứng chỉ lái xe: Bằng của học viên có bị thu hồi?

Ngày 20/3, TAND TPHCM tuyên phạt Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) 26 năm tù về các tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 200 triệu đồng đến 25 năm tù về một trong các tội: Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác hoặc Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo HĐXX, đây là sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Hồ Văn Búp (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, các sai phạm đã xâm phạm hoạt động quản lý đào tạo, cấp phép lái xe; ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông; làm suy giảm uy tín cơ quan Nhà nước; gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn hậu quả lớn, nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Trong đó, các bị cáo là giám đốc trung tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương lập khống hồ sơ học viên để cấp chứng chỉ đào tạo lái xe trái quy định.

Tại phần tuyên án, HĐXX đã kiến nghị, đối với số tiền mà các trung tâm đã nộp về Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III theo quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm thì không buộc trường phải nộp lại.

Tuy nhiên, HĐXX kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III phối hợp với các Trung tâm có sai phạm trên để rà soát toàn bộ danh sách học viên để đào tạo bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.

HĐXX cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với những cơ sở đào tạo thuộc quyền quản lý của Bộ, tránh xảy ra các sai phạm như trên.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) tự thú việc kê khống học phí, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên. Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng tự thú việc mạo danh con trai để ký khống hồ sơ giảng dạy, chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Từ đó, Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc. Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải chỉ được phép đào tạo, không có chức năng sát hạch lái xe.

Giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi giữ chức giám đốc, ông Hồ Văn Búp chỉ đạo mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Do nhiều học viên không đủ điều kiện, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu kinh phí. Nguyễn Văn Dương đề xuất hợp thức hóa buổi học, điểm thi thay vì tổ chức đào tạo đúng quy định và được lãnh đạo chấp thuận.

Nhân viên, giáo viên bị chỉ đạo ký khống sổ sách, bài thi; thậm chí có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hợp thức hồ sơ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Ông Búp còn bị cáo buộc giả mạo chữ ký giảng viên, lập khống hồ sơ để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hồ sơ thực hành, ông Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc đưa 1 tỷ đồng cho cán bộ đoàn kiểm tra thuế nhằm bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ.

Nguyễn Văn Dương được xác định là đồng phạm, giúp sức trong việc làm giả hồ sơ, mua hóa đơn khống và chuẩn bị tiền hối lộ.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số trường hợp sai phạm lên hơn 16.000 người.