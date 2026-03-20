Cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải lĩnh án

Ngày 20/3, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) 26 năm tù; Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) 25 năm tù về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 200 triệu đồng đến 21 năm tù về một trong các tội: Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác hoặc Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo HĐXX, sai phạm diễn ra thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, bị cáo Búp chỉ đạo đồng phạm yêu cầu cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo và cấp phép lái xe; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm suy giảm uy tín cơ quan quản lý Nhà nước.

Những hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tạo ảnh hưởng tiêu cực và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xem xét việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp toàn bộ hoặc một phần tiền để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có đơn tự thú, có nhiều bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác.

Bị cáo Hồ Văn Búp (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) tự thú việc kê khống học phí, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên. Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng tự thú việc mạo danh con trai để ký khống hồ sơ giảng dạy, chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Từ đó, Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc. Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải chỉ được phép đào tạo, không có chức năng sát hạch lái xe.

Giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi giữ chức giám đốc, ông Hồ Văn Búp chỉ đạo mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Do nhiều học viên không đủ điều kiện, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu kinh phí. Nguyễn Văn Dương đề xuất hợp thức hóa buổi học, điểm thi thay vì tổ chức đào tạo đúng quy định và được lãnh đạo chấp thuận.

Nhân viên, giáo viên bị chỉ đạo ký khống sổ sách, bài thi; thậm chí có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hợp thức hồ sơ.

Ông Búp còn bị cáo buộc giả mạo chữ ký giảng viên, lập khống hồ sơ để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hồ sơ thực hành, ông Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi gần 13 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc đưa 1 tỷ đồng cho cán bộ đoàn kiểm tra thuế nhằm bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ.

Nguyễn Văn Dương được xác định là đồng phạm, giúp sức trong việc làm giả hồ sơ, mua hóa đơn khống và chuẩn bị tiền hối lộ.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số trường hợp sai phạm lên hơn 16.000 người.