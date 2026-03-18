Đề nghị phạt cựu giám đốc trung tâm dạy lái xe ở TPHCM 30 năm tù

Ngày 18/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) và bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) về các tội Giả mạo trong công tác; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Đưa hối lộ.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và cũng có nhiều người nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu quan điểm về xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực hành vi, có trình độ và nhận thức pháp luật nhưng vì vụ lợi, động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Hành vi của các bị cáo gây bức xúc trong dư luận xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực khác nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm giáo dục, răn đe.

Theo đại diện cơ quan công tố bị cáo Búp cùng đồng phạm phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên. Bên cạnh đó, VKS đề nghị HĐXX ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính, quá trình công tác có nhiều thành tích.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Búp mức án 27-30 năm tù, bị cáo Dương 26-30 năm tù.

Liên quan tới vụ án những bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 300 triệu đồng đến 25 năm tù.

Phiên tòa bắt đầu tranh luận và dự kiến kéo dài tới ngày 20/3.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/4/2023, Mai Thị Bích Hồng (nhân viên Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) tự thú đã kê khống học phí, chiếm đoạt 16 triệu đồng của 2 học viên. Cùng ngày, ông Lê Sơn Lâm cũng tự thú mạo danh con trai để ký khống hồ sơ giảng dạy, chiếm đoạt 20,4 triệu đồng của trung tâm.

Từ đó, Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và 5 trung tâm trực thuộc. Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải chỉ được phép đào tạo, không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ 10/2021-9/2022, sau khi làm giám đốc, ông Hồ Văn Búp chỉ đạo mở 50 khóa với hơn 3.800 học viên. Do nhiều học viên không đủ điều kiện, trung tâm đối mặt nguy cơ thiếu kinh phí. Nguyễn Văn Dương đề xuất hợp thức hóa buổi học, điểm thi thay vì đào tạo đúng quy định và được lãnh đạo chấp thuận.

Nhân viên, giáo viên bị chỉ đạo ký khống sổ sách, bài thi; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký. Ông Búp còn bị cáo buộc giả mạo chữ ký giảng viên, lập khống hồ sơ để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hồ sơ thực hành, ông Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu, thu lợi gần 13 tỷ đồng. Ông này còn bị cáo buộc đưa 1 tỷ đồng cho cán bộ đoàn kiểm tra thuế để bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng là tiền hối lộ.

Nguyễn Văn Dương bị xác định là đồng phạm giúp sức trong việc làm giả hồ sơ, mua hóa đơn khống và chuẩn bị tiền hối lộ. Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên, nâng tổng số trường hợp sai phạm lên hơn 16.000 người.