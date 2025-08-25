Bắt người đàn ông trộm 14 xe máy trong 13 ngày ở TPHCM

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Châu (SN 1976) về tội Trộm cắp tài sản; khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Hạnh (SN 1974) và Trần Văn Hậu (SN 1994) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hậu, Châu, Hạnh (từ trái qua) bị cơ quan điều tra khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, từ đầu tháng 8 đến ngày 13/8, Châu gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy ở các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An (TPHCM).

Cảnh sát cho biết, Châu thường lợi dụng việc người dân quên rút chìa khóa xe máy ở nơi công cộng để chiếm đoạt. Sau đó, Châu đem xe máy đi bán cho Hạnh và Hậu để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Hạnh và Hậu biết rõ nguồn gốc bất minh của tài sản, nhưng vẫn mua để bán lại nhằm trục lợi. Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng nghi do phạm tội mà có.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để tài sản tại nơi công cộng mà không có người trông coi.